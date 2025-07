Clara Torna Single | Tutta Colpa di Fedez? Il retroscena sul flirt

Tra gossip e verità, il mondo di Clara si anima di rumors infuocati: è tutta colpa di Fedez? Le indiscrezioni sulla rottura con Jacopo Neri e i sospetti di un flirt nascosto tra i due artisti infiammano le cronache rosa. Ma cosa c’è di vero? Mentre le voci si rincorrono, il mistero resta fitto, e la loro storia potrebbe riservarci ancora sorprese inaspettate.

Tutta colpa di Fedez? Tutti i dettagli sulle voci di flirt, la rottura di Clara con Jacopo Neri e le smentite che non convincono nessuno. Hanno cominciato a girare insieme per promuovere la loro canzone, e subito è scattato il chiacchiericcio. Fedez e Clara, voci di un’intesa speciale. E c’è chi giura che non si tratti solo di lavoro. Secondo le ultime indiscrezioni, Clara sarebbe stata lasciata dal fidanzato storico, Jacopo Neri. Tre anni di relazione finiti di colpo. A scatenare tutto, pare, proprio i rumors su quel legame troppo stretto con Fedez. Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno raccontato sui social che Jacopo avrebbe detto basta dopo le voci sul presunto flirt. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Clara Torna Single: Tutta Colpa di Fedez? Il retroscena sul flirt

In questa notizia si parla di: clara - fedez - tutta - colpa

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

@fedez & @soccins sul palco del “Cornetto Battiti Live” • • @radionorba #tvsorrisi #tvsorrisiecanzoni #Fedez #clara Vai su Facebook

Clara torna single, lasciata dal fidanzato Jacopo: «Tutta colpa dei presunti tradimenti con Fedez»; Clara torna single, lasciata dal fidanzato storico Jacopo: «Lui è a Ibiza, lei a Mikonos. Tutta colpa dei pres; Clara torna single, lasciata dal fidanzato Jacopo: «Tutta colpa dei presunti tradimenti con Fedez».

Clara torna single, lasciata dal fidanzato Jacopo: «Tutta colpa dei presunti tradimenti con Fedez» - Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, la cantante sarebbe stata lasciata dal ... Scrive msn.com

Clara torna single, lasciata dal fidanzato storico Jacopo: «Lui è a Ibiza, lei a Mikonos. Tutta colpa dei presunti tradimenti con Fedez» - Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, la cantante sarebbe stata lasciata dal suo fidanzato storic ... Segnala msn.com