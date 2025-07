Le migliori serie tv da vedere a luglio 2025 in pillole

Se sei un appassionato di serie tv e desideri scoprire cosa ti aspetta a luglio 2025, preparati a un mese ricco di sorprese, ritorni attesi e spin-off imperdibili. Dal mondo crime alle commedie che raccontano l’età adulta, il panorama seriale si rinnova con produzioni coinvolgenti e innovative. Ecco le anteprime più interessanti per vivere al massimo il tuo agosto, iniziando dal meglio di luglio. Non perderti nessuna novità !

Spin-off e attesi ritorni sono le parole d’ordine di questo luglio seriale. Soprattutto in salsa crime. Adults (Disney+, 2 luglio): la comedy incontra il coming of age nel racconto di un gruppo di ventenni newyorkesi che affrontano le sfide del diventare adulti. I cinque amici convivono nella casa d’infanzia di uno di loro - Samir – e, come una sorta di famiglia putativa, si troveranno a dover affrontare le situazioni più disparate. Impianto classico della commediasitcom americana per un racconto generazionale creato da Rebecca Show e Ben Kronengold.  Ballard (Amazon Prime Video, 9 luglio): spin-off della serie Bosch e adattamento del romanzo di Michael Connelly, la serie segue le vicende di Renée Ballard, detective a capo di una divisione della polizia di Los Angeles che si occupa di casi irrisolti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le migliori serie tv da vedere a luglio 2025, in pillole

