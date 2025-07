Stadio Dall’Ara un restauro nella nebbia

Lo storico stadio Dall’Ara, simbolo di passione e tradizione, si trova ancora nel limbo tra promesse e realtà. Dopo numerosi dibattiti, ora è chiaro che senza i fondi statali e comunali promessi il restyling non potrà partire, lasciando in sospeso anche il futuro dello stadio provvisorio. Speriamo che le risorse pubbliche siano destinate a bisogni più urgenti, perché il cuore di Bologna merita un restauro all’altezza della sua storia.

Ormai dopo tante discussioni e dibattiti abbiamo capito che senza i soldi statali promessi (quindi nostri) insieme a quelli comunali (sempre nostri) non ci sarà restyling dello stadio Dall’Ara e di conseguenza dello stadio provvisorio per consentire i lavori di restauro. Speriamo che i nostri soldi servano a cose più importanti e necessarie. Fausto Roberta Risponde Beppe Boni Lo stadio Dall’Ara sarà restaurato, su questo non ci piove. Ma c’è un problema: i soldi. Il Comune ha lanciato l’allarme nei giorni scorsi. Infatti se entro fine anno il governo non avrà assegnato la sua quota per il restyling della struttura l’attuale progetto del Bologna Calcio potrebbe tramontare e si dovrebbe ripiegare verso una soluzione più economica, un piano B meno ambizioso ma comunque previsto come paracadute di riserva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it