Colpo in piena notte | la rapina choc che ha sconvolto Pescara

Una notte di paura ha sconvolto Pescara con una rapina a mano armata in via Lago di Capestrano. L’intervento rapido dei Carabinieri ha permesso di bloccare gli autori stranieri poco dopo, garantendo una svolta immediata in questa vicenda drammatica. La città si interroga sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione, mentre emergono i dettagli di un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Resta aggiornato per scoprire come si svilupperà questa intricata indagine.

Pescara - Un’aggressione a mano armata in via Lago di Capestrano ha visto pronti interventi di Carabinieri e soccorsi, con arresto rapido degli autori stranieri. Un episodio di rapina aggravata si è consumato poco prima delle 23:45 in via Lago di Capestrano, quando un giovane di nazionalità italiana, visibilmente sotto shock, ha attirato l’attenzione di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Pescara, segnalando di essere stato derubato poco prima. Secondo la ricostruzione operativa, la vittima stava usando il suo smartphone mentre era seduta su una panchina, quando è stata avvicinata da due uomini di origine extracomunitaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Colpo in piena notte: la rapina choc che ha sconvolto Pescara

In questa notizia si parla di: pescara - rapina - colpo - piena

I due agenti di polizia che giovedì, 12 giugno 2025, hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i due ricercati per la morte di Carlo Legrottaglie sono indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per via della sparatoria con i fuggitivi in cui è morto il 59 Vai su Facebook

Rapina in gioielleria a Cepagatti, arrestati altri due uomini ritenuti complici; Rapina in gioielleria a Cepagatti. Ladri incastrati quasi subito , Cronaca Pescara; Rapina in gioielleria a Cepagatti, due arresti e sequestro molotov.

Pescara, rapinatori armati assaltano la sala slot: colpo da 25mila euro - Il Messaggero - Rapina a mano armata, ieri mattina, a Pescara, davanti ad un bar di via Raiale. Si legge su ilmessaggero.it

Pescara, ragazzo dorme in albergo per rapinare cellulari: arrestato - Il Messaggero - Rapina e fuga: visto il breve periodo di tempo che aveva deciso di trascorrere in città poteva davvero essere una trasferta di autofinanziamento quella di un diciannovenne di origini straniere ... Lo riporta ilmessaggero.it