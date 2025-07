Spider-Man | No Way Home il ritorno dei personaggi di Toby Maguire e Andrew Garfield cambiato da Reddit

Il mondo di Spider-Man si arricchisce di sorprese grazie al potere dei social media! Un utente di Reddit ha suggerito una scena che ha colpito profondamente il regista Jon Watts, spingendolo a ridisegnare uno dei momenti chiave di "No Way Home". La magia di internet e la creatività dei fan si fondono per plasmare l’universo Marvel, dimostrando come anche le piattaforme social possano influenzare il cinema. Ed ecco come un semplice post possa cambiare il corso di una scena epica...

Anche i creativi Marvel sbirciano i social media: la proposta di un utente Reddit è stata apprezzata dal regista Jon Watts tanto da convincerlo ad accogliere il suggerimento cambiando una delle scene chiave di Spider-Man: No Way Home. L'ingresso degli Spider-Man di Toby Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home è stata influenzata da un post su Reddit visto dal regista del film Jon Watts. A confermarlo a Collider è lo stesso cineasta, che non teme di ammettere l'influenza dei fan nei creativi, soprattutto quando si tratta di cinecomic e saghe. Ospite al Mediterrane Film Festival di Malta, Watts ha ricordato la frenesia del web di fronte ai rumor dell'apparizione delle incarnazioni di Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire a fianco di Tom Holland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: No Way Home, il ritorno dei personaggi di Toby Maguire e Andrew Garfield cambiato da Reddit

In questa notizia si parla di: spider - home - reddit - toby

Stasera in tv martedì 27 maggio: Spider-Man: Far from Home - Stasera, martedì 27 maggio, non perdere l'emozionante "Spider-Man: Far From Home", tra i film in programma sui principali canali in prima serata.

Spider-Man: No Way Home, il ritorno dei personaggi di Toby Maguire e Andrew Garfield cambiato da Reddit.

Spider-Man: No Way Home, il ritorno dei personaggi di Toby Maguire e Andrew Garfield cambiato da Reddit - Anche i creativi Marvel sbirciano i social media: la proposta di un utente Reddit è stata apprezzata dal regista Jon Watts tanto da convincerlo ad accogliere il suggerimento cambiando una delle scene ... Secondo msn.com

Spider-Man: No Way Home, una fanart cambiò la rivelazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield - Intervistato da Collider, il regista Jon Watts ha raccontato che avevano in mente un'entrata specifica per i Peter di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider- Da msn.com