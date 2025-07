Robbio giro internazionale di droga da 350mila euro a settimana | cinque arresti

Un sofisticato giro internazionale di droga da 350mila euro a settimana è stato smascherato a Robbio (Pavia), con cinque arresti e un traffico che attraversava confini e regioni, coinvolgendo corrieri provenienti dalla Francia e grossisti in tutta Italia. L’operazione rivela un’organizzazione ben strutturata e tecnologicamente all’avanguardia, capace di movimentare ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Ma come sono state smantellate queste reti criminali? Scopriamolo insieme.

Robbio (Pavia), 1 luglio 2025 – Utilizzavano auto di grossa cilindrata, rigorosamente noleggiate che cambiavano al massimo ogni 15 giorni, per incontrarsi con i corrieri internazionali che li rifornivano, provenienti principalmente dalla Francia, e poi rifornire a loro volta i grossisti che piazzavano lo stupefacente in diverse regioni italiane tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Abruzzo per un giro di circa 30 chili di cocaina alla settimana e un guadagno netto di 350mila euro. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vigevano hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia, a carico di cinque soggetti, quattro magrebini e un italiano di età compresa tra i 22 e i 36 anni, tutti residenti a Robbio, accusati di acquisto, detenzione e vendita di ingenti quantitativi di droga, in particolare cocaina.