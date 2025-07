Shock in aula | 9 anni chiesti per Ciro Grillo e amici

Un'aula sconvolta e un clima di incredulità hanno accompagnato la richiesta di 9 anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. La vicenda che ha scosso l'intera comunità solleva profonde riflessioni sulla giustizia e sulla tutela delle vittime. L'udienza prosegue con l'attenzione puntata su ogni dettaglio del processo, perché il futuro di questi giovani dipende dall'esito di questa difficile battaglia legale.

Durante la requisitoria a Tempio Pausania, il procuratore capo ha chiesto nove anni di carcere per quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo del 2019. Il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha avanzato oggi la richiesta di 9 anni di reclusione – comprensivi di attenuanti generiche e delle conseguenze accessorie – nei confronti di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, imputati per il presunto stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese e di un'amica nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villa di proprietà della famiglia Grillo in Porto Cervo.

