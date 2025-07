Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 luglio 2025 | Thorne è una furia Ridge gli deve delle spiegazioni!

Prepariamoci a un episodio di Beautiful imperdibile il 2 luglio 2025 su Canale5, dove le tensioni tra Thorne e Ridge raggiungeranno il culmine. Thorne si mostra furioso, mentre Ridge si trova al centro di spiegazioni che potrebbero cambiare per sempre le loro vite. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa puntata ricca di colpi di scena e emozioni intense, perché il dramma a Los Angeles sta per esplodere come mai prima d’ora!

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 2 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Thorne è una furia. Ridge gli deve delle spiegazioni, ora più che mai!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 luglio 2025: Thorne è una furia, Ridge gli deve delle spiegazioni!

