Milano, 1 lug. (LaPresse) – “A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16. Ultimo ingresso alle 14:30”. Lo comunica il monumento simbolo di Parigi sul suo sito. “I visitatori con biglietti per una visita dopo le 13 sono pregati di controllare la propria casella di posta elettronica. La visita sarà rimborsata automaticamente. Si invitano i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a dopo giovedì”, si legge sul sito. Precedentemente ai visitatori era già stato comunicato che la cima della Torre Eiffel sarebbe rimasta chiusa fino a mercoledì incluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo: Torre Eiffel chiude in anticipo, ultimo ingresso 14.30

