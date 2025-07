Inter volano gli stracci nello spogliatoio | Alcuni sono fedeli solo quando hanno bisogno la moglie di Calhanoglu attacca Lautaro

Nel mondo dello sport e della vita, le verità spesso emergono nelle situazioni più imprevedibili. Dopo il fermento nel post Inter-Fluminense, la moglie di Calhanoglu ha lanciato un messaggio forte e diretto sui social, ricordandoci quanto sia fragile la fedeltà e quanto sia importante mantenere il cuore aperto. In un’epoca in cui le apparenze ingannano, le parole di Sinem ci invitano a riflettere sulla sincerità delle relazioni e sui valori che davvero contano.

“Alcune persone non ti sono fedeli. Lo sono solo quando hanno bisogno di te”. Si legge così nelle Instagram stories di Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan, dopo l’accaduto nel post Inter-Fluminense. “Quando i loro bisogni cambiano, lo stesso fa la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un cuore buono, Hakan. Le cose belle torneranno e si moltiplicheranno”, ha poi concluso la moglie del centrocampista turco. Nessun riferimento esplicito, ma visti gli ultimi accaduti, il bersaglio di Sinem Calhanoglu è Lautaro Martinez, che dopo l’eliminazione contro il Fluminense ha attaccato indirettamente il compagno di squadra di voler andare via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, volano gli stracci nello spogliatoio: “Alcuni sono fedeli solo quando hanno bisogno”, la moglie di Calhanoglu attacca Lautaro

