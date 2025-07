il caldo record fa chiudere la cima della torre eiffel

Il caldo record sta mettendo a dura prova le meraviglie del mondo: questa volta, la Torre Eiffel si prende una pausa, chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Roma, 1° luglio 2025 – l’ondata di calore estremo ha portato l’allerta rossa in Francia, sospendendo temporaneamente uno dei simboli più iconici di Parigi. La crisi climatica si fa sentire, anche tra le meraviglie di pietra e acciaio. Resta con noi per scoprire come affrontare queste sfide climatiche senza perdere il sorriso.

Roma, 1° luglio 2025 - Fa così caldo che chiude persino la Torre Eiffel. Nella capitale francese è scattata l'allerta rossa per le temperature elevate, che ha portato alla chiusura del simbolo di Parigi almeno fino a domani. L'agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato oggi l'allerta rossa per ondata di calore in 16 regioni. A tourist holds an umbrella to protect themselves from the sun during a heatwave near the Eiffel Tower at the Trocadero square, in Paris, on June 30, 2025. French authorities put Paris on red alert for extreme heat and Spain and Portugal reported record temperatures as a heatwave gripped southern Europe and Britain on June 30, 2025, triggering health warnings and fuelling wildfires. 🔗 Leggi su Quotidiano.net