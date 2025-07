Caldo record le 10 regole dell’Istituto Superiore di Sanità per affrontare le temperature infernali

Con l’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia, è fondamentale seguire le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per proteggersi e mantenersi in salute. Le 10 regole che vi proponiamo sono semplici ma efficaci: dall’alimentazione corretta alla corretta idratazione, per affrontare le temperature infernali senza rischi. Scopriamo insieme come preservare il benessere durante queste giornate torride!

Con l’ondata di caldo che sta colpendo l’ Italia in questi giorni, l’ Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha elaborato una serie di linee guida per affrontare le alte temperature con una corretta alimentazione. Non saltare la colazione, preferendo yogurt e frutta fresca. Evitare i cibi grassi o troppo elaborati, in favore di alimenti che aiutino a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione, come anguria, melone, cetrioli e zucchine. Sì al gelato come spuntino, ma con moderazione. Questi sono alcuni consigli per contrastare il caldo con una corretta alimentazione elaborati dal Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell’Iss. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo record, le 10 regole dell’Istituto Superiore di Sanità per affrontare le temperature infernali

