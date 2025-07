Il magico mondo di Miyazaki per pianoforte solo

Preparati a immergerti in un incantesimo musicale e visivo: il magico mondo di Miyazaki prende vita sul palco di Desio, il 1° luglio 2025. Con pianoforte solo e immagini suggestive, il concerto rivela le atmosfere sognanti e le colonne sonore più amate dei film d’animazione del maestro giapponese. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dai suoni e dalle immagini di capolavori senza tempo, e scoprire come la musica possa raccontare un universo fantastico.

Desio, 1 luglio 2025 - Pianoforte solo e immagini, per un omaggio musicale e visivo alle atmosfere e alle colonne sonore dei film d'animazione di Hayao Miyazaki. Un concerto dai toni intimi e sognanti, che trasporterà dentro le musiche più amate di capolavori come "Il mio vicino Totoro", "Porco Rosso", "La città incantata", "Il castello errante di Howl" e "Il ragazzo e l'airone". È lo spettacolo che proporrà oggi alle 21.30 il talentuoso pianista Armando Illario sul palco di Parco Tittoni, il festival dell'estate desiana. Omaggio a Miyazaki. Sotto il titolo "Omaggio a Miyazaki", si tratterà di un vero e proprio viaggio tra le immagini, i suoni e le canzoni delle storie d'animazione create dal maestro giapponese del celebre Studio Ghibli, premiato con l'Oscar anche lo scorso anno per il film "Il ragazzo e l'airone".

