Mosca occupa Luhansk e prepara l’assalto a Sumy Ma non pensa a negoziare

Il fronte in Ucraina si infiamma sotto il sole di un'estate tesa: Mosca occupa Luhansk e si prepara a sferrrare l’assalto a Sumy, ignorando i tentativi di negoziazione. Con circa 50 mila soldati concentrati nelle vicinanze e le truppe ucraine in posizione di difesa, il conflitto si avvicina a un punto critico. La posta in gioco è alta: quale sarà il prossimo passo di questa escalation?

In queste ore il focus militare del conflitto in Ucraina si sta spostando verso nord, e in particolare verso l’oblast di Sumy. Le più recenti notizie dal fronte riferiscono di una concentrazione di circa 50mila effettivi russi (circa il triplo rispetto a quelli disponibili sul lato ucraino) nei pressi del capoluogo, che oramai è a sole dodici miglia di distanza dalle avanguardie dell’esercito moscovita, anche se nelle ultime settimane l’arrivo di alcune unità d’élite come rinforzo alle linee ucraine sembra aver permesso di rintuzzare gli attacchi russi e di riguadagnare piccole porzioni di terreno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Mosca occupa Luhansk e prepara l’assalto a Sumy. Ma non pensa a negoziare

