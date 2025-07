Pnrr PChigi | da Commissione Ue sì a pagamento 7a rata da 18,3 mld

L’Italia celebra un importante traguardo: la Commissione europea ha autorizzato il pagamento della settima rata del PNRR, per un totale di 18,3 miliardi di euro. Un risultato che testimonia il successo nel raggiungimento degli obiettivi fissati, rafforzando il cammino verso un futuro sostenibile e innovativo. Questa approvazione segna un passo fondamentale per il nostro Paese, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo.

Roma, 1 lug. (askanews) – Nella giornata di oggi l’Italia ha ricevuto la valutazione positiva al pagamento della settima rata del Pnrr, pari a 18,3 miliardi di euro, adottata dalla Commissione europea in seguito al positivo conseguimento di tutti gli obiettivi previsti. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi. Con la recente revisione tecnica, che ha aggregato in un unico traguardo i tre obiettivi connessi alle misure su rinnovabili, batterie e alla riforma del rischio finanziario associato ai contratti di acquisto per le energie rinnovabili, gli obiettivi programmati e conseguiti sono 64, suddivisi in 31 milestone e 33 target. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

