Prato droga in carcere | base per il rifornimento una struttura della Caritas

Una scoperta scioccante scuote il sistema penitenziario di Prato: una struttura della Caritas si rivelava essere la base segreta di rifornimento e stoccaggio di droga utilizzata dai detenuti in permesso. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure di controllo, mettendo in luce il delicato equilibrio tra assistenza sociale e tutela della legalità . Ma come è stato possibile?

