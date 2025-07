Eurasia Global ha ospitato dal 24 al 28 giugno il 10176 Forum a Orenburg, Russia, un evento che ha riunito giovani leader da tutto il mondo. Centinaia di partecipanti tra i 18 e i 35 anni si sono impegnati nella costruzione di un futuro multipolare, promuovendo collaborazione internazionale, amicizia tra popoli e pace globale. In un mondo in continua evoluzione, queste giovani menti rappresentano il motore del cambiamento e della speranza.

