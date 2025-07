Fatture false e indebite compensazioni fiscali 15 arresti Tra le città coinvolte Firenze e Prato

Un'ampia operazione antimafia ha portato all'arresto di 15 persone coinvolte in un'organizzazione criminale dedita a fatture false e indebite compensazioni fiscali tra Firenze, Prato e Salerno. Questa rete, smantellata grazie alla collaborazione tra diverse procure italiane, mette in luce come il crimine organizzato continui a infiltrarsi nel sistema economico. La lotta contro queste frodi è fondamentale per tutelare l'integrità del nostro sistema fiscale e sociale.

Firenze, 1 luglio 2025 – E' stata smantellata una presunta organizzazione criminale attiva prevalentemente tra Firenze, Prato e Salerno, grazie a un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura fiorentina, che ha portato all'esecuzione di 15 misure cautelari: 3 in carcere e 12 ai domiciliari, tra Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania. I reati contestati, a vario titolo, includono associazione per delinquere, a tutti e 15 gli indagati, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni fiscali, con un danno stimato per l'Erario di oltre 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fatture false e indebite compensazioni fiscali, 15 arresti. Tra le cittĂ coinvolte Firenze e Prato

