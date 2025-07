Mondiale per Club | il Manchester City di Reijnders fuori con l’Al-Hilal

Il prestigioso Mondiale per Club ha riservato una sorpresa clamorosa: il Manchester City di Tijjani Reijnders è stato eliminato dall’Al-Hilal, guidato dall’ex Inter Simone Inzaghi. Una partita ricca di emozioni che dimostra ancora una volta quanto nello sport nulla sia scontato. La competizione ci regala continui colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso e alimentando il desiderio di scoprire quale sarà il destino delle grandi protagoniste.

Mondiale per Club, capolavoro Inzaghi: il suo Al Hilal elimina il Manchester City - 3 dopo i tempi supplementari: decisiva la rete di Marcos Leonardo, autore di una doppietta