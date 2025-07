Pnrr ok Ue a pagamento a Italia settima rata da 18,3 miliardi

L’Italia si avvicina con fiducia al prossimo step del suo percorso di ripresa, dopo che la Commissione europea ha dato il via libera alla settima richiesta di pagamento del PNRR, per un totale di 18,3 miliardi di euro. Un importante riconoscimento che sottolinea i progressi fatti e rafforza l'impegno del Paese nel realizzare le riforme promesse. La giornata di oggi segna un ulteriore passo avanti verso un futuro più sostenibile e prospero.

(Adnkronos) – La Commissione europea ha dato parere positivo alla valutazione preliminare dei 64 obiettivi e tappe legati alla settima richiesta di pagamento del Pnrr italiano, per complessivi 18,3 miliardi di euro (4,6 miliardi trasferimenti e 13,7 prestiti) dalla Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu. Nella giornata di oggi l'Italia "ha ricevuto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com