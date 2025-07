Venduta Villa Matilda l’ex luogo del cuore dei Ferragnez | la cifra è da capogiro

Dopo aver conquistato il cuore dei Ferragnez, Villa Matilda sul suggestivo lago di Como ha ora cambiato proprietario, vendendosi a una cifra da capogiro: 2,32 milioni di euro. Un prezzo che riflette l’unicità e il fascino di questa residenza, simbolo di lusso e intimità . La vendita segna un nuovo capitolo per questa location da sogno, lasciando il palcoscenico alle prossime storie da raccontare.

Personaggi tv. – Da mesi si parla della sorte di Villa Matilda, la splendida villa affacciata sul lago di Como che per un breve ma intenso periodo è stata l’alcova esclusiva dei Ferragnez. Un rifugio dove Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso momenti preziosi con le loro famiglie, personalizzando ogni dettaglio per renderlo davvero unico. La villa, infatti, non è solo una casa di lusso, ma un luogo intriso di significati affettivi: il nome stesso è un omaggio alla piccola Matilda, la cagnolina di Chiara, scomparsa nel luglio del 2023 dopo 13 anni di amore e fedeltĂ . 🔗 Leggi su Tvzap.it