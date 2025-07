Dopo due David di Donatello per Siccità e C' è ancora domani di Paola Cortellesi l' attrice e comica aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera

Dopo aver conquistato due David di Donatello con Siccit224 e C 232, e il ruolo brillante in "Domani" di Paola Cortellesi, l’attrice e comica aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera. Ora, Manuela Fanelli si prepara a catturare l’attenzione come conduttrice della Mostra Internazionale di Venezia 2025, confermando il suo talento poliedrico e la sua presenza verso nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo.

E manuela Fanelli è la conduttrice della Mostra Internazionale di Venezia 2025 (27 agosto – 6 settembre). Condurrà le serate di apertura e di chiusura del festival guidato da Alberto Barbera. La comica e attrice si è fatta conosce prima dal pubblico televisivo con il programma Una pezza di Lundini, poi è arrivata la consacrazione al cinema con due David di Donatello, come migliore attrice non protagonista per Siccità di Paolo Virzi e per C'è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi.

