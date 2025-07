Allarme grandine | chicchi giganti sempre più frequenti nel nord Italia

Sempre più frequenti e imponenti, i chicchi di grandine giganti stanno diventando un incubo per il Nord Italia. Uno studio recente dell’ESSL evidenzia come questa minaccia sia triplicata dal 1950, alimentata dai cambiamenti climatici e dall’allungamento delle stagioni temporalesche. L’Italia settentrionale si conferma la regione europea più colpita, mettendo a rischio cittadini, economie e infrastrutture. È ora di conoscere e affrontare questa emergenza crescente.

Roma - Uno studio dell’ESSL rivela che la grandine di grandi dimensioni è triplicata al Nord dal 1950, spinta dai cambiamenti climatici e dall’allungamento della stagione temporalesca. Negli ultimi 70 anni, l’Italia settentrionale si conferma come la regione europea più vulnerabile alla grandine di grandi dimensioni, secondo una ricerca del European Severe Storms Laboratory (ESSL), che ha esaminato tutti gli eventi di grandine in Europa dal 1950 al 2021. Il fenomeno record del 19?cm caduto il 24 luglio 2023 ad Azzano Decimo (PN) — primato europeo vicino al limite mondiale di 20?cm — non è un episodio isolato, ma la punta di un trend crescente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Allarme grandine: chicchi giganti sempre più frequenti nel nord Italia

