Caso Grillo Jr chiesti 9 anni per tutti gli imputati | Violenza documentata una vicenda più grande di loro

Una notte che ha sconvolto Tempio Pausania, con violenza documentata e responsabilità chiare. Dopo una lunga requisitoria, la procura chiede nove anni di carcere per Ciro Grillo, Edoardo Capitta e altri imputati, evidenziando la gravità dei fatti. Una vicenda che supera le singole persone, diventando un episodio più grande della loro stessa storia. Il giudice dovrà ora decidere se la giustizia farà luce su questa tragica vicenda.

Nove anni. Con attenuanti, confisca e risarcimento. Il conto della Procura arriva al termine di una lunga requisitoria in due giornate, durata oltre otto ore, che ha ricostruito i fatti e le responsabilità di quella notte tra il 16 e il 17 luglio, episodio per episodio. Il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto una condanna a nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati: Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e, in un secondo episodio, di una sua amica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caso Grillo Jr, chiesti 9 anni per tutti gli imputati: «Violenza documentata, una vicenda più grande di loro»

Processo Ciro Grillo: il pm chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati

Il pm ha chiesto 9 anni di reclusione per Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, e per tutti gli altri imputati nel processo per stupro a Tempio Pausania

Processo per presunto stupro di gruppo, in aula Ciro Grillo: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno» Presenti anche altri due imputati, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Oggi le richieste del procuratore Gregorio Capasso

