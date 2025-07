Oncologia in rete I giovani oncologici al centro del percorso di rinnovamento | appuntamento 4 e 5 luglio all’Università Magna Graecia

L’oncologia sta vivendo una vera e propria rivoluzione, grazie alle nuove tecnologie e strategie terapeutiche che stanno trasformando le speranze di migliaia di pazienti. Il convegno "Oncologia in Rete. I giovani oncologici al centro del percorso di rinnovamento", in programma il 4 e 5 luglio all'Università Magna Graecia, si propone di sottolineare come l’innovazione possa plasmare il futuro della cura e della ricerca. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel progresso e nella speranza.

“Negli ultimi anni il mondo dell’oncologia ha subito un’autentica rivoluzione grazie all’introduzione di nuove tecnologie strategie terapeutiche, che hanno coinvolto la maggior parte delle principali neoplasie solide a diversi livelli, permettendo di raggiungere risultati inattesi fino a poco tempo fa nella pratica clinica”. Su queste traiettorie si svolgerà l’atteso convegno dal titolo eloquente: “Oncologia in rete. I giovani oncologici al centro del percorso di rinnovamento”. L’evento, organizzato dal provider specializzato Xenia di Francesca Mazza, è patrocinato anche da Aiom Calabria ed ha, come responsabili scientifici, i dottori Daniele Calandruccio, responsabile Aiom giovani, la dottoressa Teresa Del Giudice, la prof. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Oncologia in rete. I giovani oncologici al centro del percorso di rinnovamento”: appuntamento 4 e 5 luglio all’Università Magna Graecia

In questa notizia si parla di: oncologia - rete - giovani - oncologici

Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica- AIEOP Vai su Facebook

Oncologia in rete, il 4 e 5 luglio appuntamento scientifico all'UMG di Catanzaro; Tumori, Favo: “Pazienti protagonisti delle reti oncologiche regionali”; Verso un’Europa della cura: l’oncologia al centro delle nuove reti europee.

Covid e Oncologia. Bezzini: “La rete oncologica consente più di altri modelli di essere vicini ai bisogni sociosanitari dei pazienti, anche durante la pandemia ... - c'è sempre stata la volontà di mantenere in essere tutte le attività oncologiche. Da quotidianosanita.it

Humanitas rilancia il progetto AYA per giovani pazienti oncologici - In visita alla struttura, Amadeus e Giovanna Civitillo hanno rinnovato il loro sostegno Torna per il terzo ... Si legge su tg24.sky.it