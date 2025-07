Avengers | Doomsday Simu Liu si sta allenando con un amatissimo X-Men sul set del crossover

Mentre l'attesa cresce per Avengers: Doomsday nel Regno Unito, Simu Liu, protagonista di Shang-Chi, si prepara al grande ritorno nei panni di Shang-Chi con un allenamento speciale insieme a James Marsden, icona degli X-Men. Un incontro tra generazioni di eroi, che promette di aggiungere un tocco di magia e collaborazione al crossover più atteso dell’anno. Restate sintonizzati: il futuro dei supereroi è più spettacolare che mai!

Liu tornerà nei panni di Shang-Chi per il prossimo film sui Vendicatori e l'attore ha mostrato uno dei suoi illustri colleghi Mentre proseguono i lavori per Avengers: Doomsday nel Regno Unito, la star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu, è stata avvistata mentre si allenava al fianco del veterano del franchise degli X-Men della 20th Century Fox, nientemeno che l'interprete di Ciclope, James Marsden. L'attore, che ha preso parte ai primi tre film della trilogia originale Fox sugli X-Men, farà il suo debutto ufficiale nel MCU proprio in Avengers: Doomsday ancora una volta nel ruolo di Scott SummersCiclope, mentre Liu farà la sua prima apparizione nel franchise dopo il suo film da solista uscito del 2021. 🔗 Leggi su Movieplayer.it