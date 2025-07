Italia solida e in crescita nella VNL maschile di volley | a Chicago arriva un bottino pesante Final eight vicina

all’Italia di consolidarsi come protagonista della VNL 2025, avvicinandosi sempre più alla Final Eight e rafforzando la propria posizione nel panorama internazionale.

La seconda settimana della Volleyball Nations League 2025 maschile si è chiusa con un bilancio positivo per l’ Italia, che a Chicago ha conquistato tre vittorie su quattro incontri, salendo a sei successi complessivi in otto partite. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno piegato nell’ordine Polonia (3-2), Cina (3-0) e USA (3-0), cadendo solo al tie-break contro un Brasile solido e spietato nei momenti decisivi. Un rendimento che consente all’Italia di chiudere il secondo “blocco” al terzo posto provvisorio in classifica, con un piede e mezzo nella Final Eight in programma ad inizio agosto in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it