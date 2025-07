Warfare - Tempo di guerra e La famiglia Leroy inaugurano oggi Ciné - Giornate di Cinema di Riccione

Oggi Riccione si accende di passione e riflessione con l'apertura della 14ª edizione di Ciné - Giornate di Cinema. Un evento imperdibile che, dal 1 al 4 luglio, riunisce professionisti e appassionati per esplorare le sfide e le innovazioni del settore cinematografico. La manifestazione, promossa da ANICA, si presenta come un'occasione unica di confronto e ispirazione, segnando un importante momento di crescita e dialogo nel mondo del cinema italiano.

Da oggi 1 luglio fino al 4 luglio giornate intense di riflessione sullo stato dell'industria cinematografica a Riccione, per gli addetti ai lavori con eventi rivolti al grande pubblico. Prenderà il via a oggi a Riccione la 14ª edizione di Ciné - Giornate di Cinema, tradizionale appuntamento riservato agli addetti ai lavori per fare il punto sulla situazione e sulle novità del settore. La manifestazione promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi, prenderà il via con le anteprime dell'atteso Warfare - Tempo di guerra, nuovo film di Alex Garland, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it