Travolto da una lastra di ferro alla Kme di Fornaci di Barga | in ospedale

Un incidente gravissimo scuote la tranquilla Fornaci di Barga: un operaio di circa 50 anni è stato travolto da una lastra di ferro presso la Kme, riportando un trauma cranico. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, preoccupa per le implicazioni sulla sicurezza sul lavoro. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori, ma l’evento solleva interrogativi sulla tutela degli operai nei cantieri industriali. La sicurezza deve essere sempre prioritaria nelle nostre fabbriche.

BARGA – Grave infortunio sul lavoro alla Kme di Fornaci di Barga nella mattinata di oggi (1 luglio) poco dopo le 9,30. Un uomo di circa 50 anni è stato colpito da una lastra di ferro, per una dinamica che è al vaglio degli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavori (Pissl ). L’operaio ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice rosso – ma solo per la dinamica – al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it