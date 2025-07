Processo Grillo junior la Procura ha chiesto 9 anni per i quattro imputati accusati di violenza sessuale di gruppo

La Procura di Tempio Pausania ha chiesto 9 anni di reclusione per i quattro imputati nel caso Grillo Junior, segnando una tappa cruciale nel processo. Tra tensione e speranza di giustizia, le accuse di violenza sessuale di gruppo hanno messo in discussione il ruolo di giovani innocenti o colpevoli? "Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro, per la quale hanno sofferto e stanno soffrendo", ha detto il procuratore, lasciando aperto un grande interrogativo.

Con la richiesta di nove anni di reclusione, formulata dalla Procura di Tempio Pausania, si avvia alla conclusione il processo nei confronti di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. “Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro, per la quale hanno sofferto e stanno soffrendo”, ha dichiarato il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, durante la requisitoria del processo per il quale la Procura contesta ai quattro imputati il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Processo Grillo junior, la Procura ha chiesto 9 anni per i quattro imputati accusati di violenza sessuale di gruppo

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

