Leonardo investe nella sicurezza cyber L’accordo con la finlandese Ssh

Leonardo rafforza il suo impegno nella cybersecurity con un investimento strategico di 20 milioni di euro in Ssh Communications Security Corporation, storica azienda finlandese leader nel settore. Con questa acquisizione, il gruppo italiano diventa il principale investitore industriale e si collega a tecnologie all’avanguardia come il protocollo Secure Shell e le soluzioni quantum-safe. Un passo decisivo per potenziare la sicurezza digitale e affrontare le sfide del futuro.

Leonardo entra nel capitale di Ssh Communications Security Corporation, storica azienda finlandese della cybersecurity, con un’operazione da 20 milioni di euro che comporta l’acquisizione del 24,55% delle quote. Il gruppo italiano diventa così il principale investitore industriale della societĂ , nota per aver sviluppato il protocollo Secure Shell (Ssh), standard globale per l’accesso remoto sicuro, e per le sue tecnologie in ambito quantum-safe encryption, gestione degli accessi privilegiati (Pam) e protezione dei flussi dati in ambienti IT e OT. L’investimento nel cuore critico della sicurezza digitale europea Non si tratta solo di un investimento finanziario, ma di una mossa che rientra a pieno titolo nelle strategie industriali legate alla sicurezza nazionale e alla costruzione di un’infrastruttura digitale europea piĂą autonoma e resiliente. 🔗 Leggi su Formiche.net