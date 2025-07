Obbligo vaccini e iscrizioni scuola | entro il 10 luglio i genitori depositano la documentazione

Con l’avvicinarsi della scadenza del 10 luglio, i genitori devono prontamente depositare la documentazione relativa agli obblighi vaccinali per le iscrizioni scolastiche del nuovo anno. A partire da giugno, le aziende sanitarie locali inviano alle scuole gli elenchi degli alunni non in regola, rendendo ancora più importante rispettare questa scadenza. Scopriamo insieme come assicurare una transizione senza intoppi per l’iscrizione dei nostri figli e garantire il loro diritto all’istruzione.

A partire dal mese di giugno, le aziende sanitarie locali trasmettono alle scuole gli elenchi degli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali. Fra gli adempimenti delle scuole per le iscrizioni all'anno scolastico 202526 ci sono anche quelli relativi all'obbligo vaccinale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

