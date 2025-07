Filippo Laganà ideatore e protagonista di Minimarket la nuova serie RaiPlay | con lui ci sarà Kevin Spacey L' intervista al giovane attore

Filippo Laganà, giovane talento classe 1994, si sta affermando come protagonista della nuova serie Raiplay "Minimarket", un progetto che promette di conquistare il pubblico nella stagione 2025/2026. Con la partecipazione di volti noti come Kevin Spacey e un'intervista esclusiva con il brillante attore, questa serie segna il debutto di Filippo nel panorama televisivo. Scopriamo insieme cosa rende "Minimarket" un appuntamento imperdibile e perché Filippo sarà il volto della prossima generazione di star.

Volti noti da prima serata, titoli annunciati da mesi e poi lui, Filippo Laganà. Classe 1994, è la vera sorpresa della stagione 20252026 della Rai che ha presentato i palinsesti a Napoli il 27 giugno, una data da tenere a mente. Filippo Laganà è figlio d’arte: papà Rodolfo, attore e regista, non ha bisogno di presentazioni e mamma Gloria, fotografa, in questa avventura è stata sua complice. Questa avventura è la serie Minimarket, che sarà disponibile in autunno su RaiPlay, e probabilmente anche su uno dei canali generalisti, Rai 1 o Rai 2. La notizia clamorosa? Al suo fianco ci sarà Kevin Spacey. 🔗 Leggi su Amica.it