Prestiti Juve | due ex fruttano 5,9 milioni di guadagno ai bianconeri ma i conti potrebbero lievitare senza le loro conferme…i conti al 30 giugno!

I prestiti Juve di Veiga e De Sciglio hanno generato un guadagno di 59 milioni, ma il futuro dei conti della Juventus potrebbe essere in bilico senza conferme importanti. Con il 30 giugno alle spalle, la società valuta attentamente le uscite e i risparmi potenziali, tra cui Kolo Muani e Conceição. La gestione strategica dei prestiti diventa così cruciale per pianificare il mercato e mantenere l’equilibrio finanziario. Ma quanto potrà beneficiare davvero la Juventus da queste operazioni?

Prestiti Juve, quanto si risparmia senza Veiga e De?Sciglio via e quanto tornerebbe nelle casse bianconere con le uscite di Kolo Muani e Conceição. Il 30 giugno segna la fine della stagione e l'inizio di quella successiva, momento chiave per valutare quanto investire sul mercato alleggerendo il costo della rosa. Anche per i bianconeri, la gestione dei prestiti Juve in uscita gioca un ruolo decisivo: ecco i principali scenari per la Juventus riportati da Calcio&Finanza. Veiga e De?Sciglio: risparmio immediato di 5,9 milioni. Il difensore portoghese Renato?Veiga, classe 2002, è torna al Chelsea al termine del prestito, liberando circa 3,8 milioni, tra commissione e stipendio.

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà , giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

La Juventus passa all’incasso: sei cessioni fruttano 52 milioni.

