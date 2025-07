Algeria | confermata condanna a 5 anni per scrittore Boualem Sansal

La recente condanna del celebre scrittore Boualem Sansal in Algeria solleva un acceso dibattito sulla libertà di espressione e i limiti imposti dal potere. Confermata dalla Corte d’Appello di Algeri, questa pena di cinque anni di carcere e la multa rappresentano un duro colpo alla libertà di pensiero in un contesto politico complesso. Un caso che mette in luce le sfide degli intellettuali nell’epoca moderna, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro della libertà di parola nel mondo.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – La Corte d’Appello di Algeri ha confermato questa mattina la condanna a cinque anni di carcere dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, oltre a una multa da 500.000 dinari (circa 3.500 euro). Lo riporta Le Figaro. Sansal era già stato condannato in primo grado il 27 marzo per “minaccia all’unità nazionale”, “oltraggio a un organismo costituito”, “pratiche che possono danneggiare l’economia nazionale” e “possesso di pubblicazioni che minacciano la sicurezza del Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Algeria: confermata condanna a 5 anni per scrittore Boualem Sansal

La recente condanna di Boualem Sansal, scrittore franco-algerino, ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione in Algeria.

#Algeria, giudice chiede 10 anni di carcere per lo scrittore laico Boualem Sansal. Di fatto una condanna a morte per un uomo anziano e malato. Il suo ultimo romanzo, appena uscito in Italia, si intitola "Vivere. Il conto alla rovescia".

La procura del tribunale di Algeri ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, durante il processo d'appello apertosi nei giorni scorsi. Il verdetto è atteso per martedì 1° luglio. Il caso si inserisce in un conte

