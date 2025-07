Golf il Dp World Tour sbarca in Germania Pavan cerca il 2° titolo al BMW International Open

Dopo aver concluso la sua avventura in Italia, il DP World Tour si sposta in Germania, pronto a emozionare gli appassionati con il prestigioso BMW International Open dal 3 al 6 luglio a Monaco di Baviera. Con un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai in palio, il torneo promette spettacolo e grandi sfide tra i migliori golfisti europei, tra cui spicca il desiderio di Pavan di conquistare il suo 2176° titolo.

Chiusa la parentesi italiana, il Dp World Tour si dirige verso nord, più precisamente verso la Germania, dove ad attenderlo sarà, dal 3 al 6 luglio, il BMW International Open al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera. Il torneo, che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, si disputa dal 1989 e ha visto trionfare sui diversi campi sui quali si è giocato, tanti nomi importanti del golf europeo. Tra questi spiccano il tedesco Martin Kaymer (2008), il danese Thomas Bjorn (2002), lo scozzese Colin Montgomerie (1999), il sudafricano Ernie Els (2013) e l’americano John Daly. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il Dp World Tour sbarca in Germania. Pavan cerca il 2° titolo al BMW International Open

