Donatella Versace chiude il Pride Month con la T-shirt simbolica | che significa Protect the Dolls

Donatella Versace si distingue ancora una volta per il suo impegno sociale, chiudendo il Pride Month con una maglietta simbolica: "Protect the Dolls". Un gesto che sottolinea la sua vicinanza alla comunità LGBT e il desiderio di difendere i diritti e l’autenticità di ciascuno. La stilista dimostra come moda e impegno possano unirsi per promuovere valori fondamentali. Continua a leggere e scopri il significato di questa potente dichiarazione.

La stilista ha molto a cuore i diritti della comunitĂ LGBT, a cui ha sempre dato sostegno. Lo ha confermato ulteriormente indossando questa T-shirt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

