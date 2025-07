Posti di potenziamento | classi di concorso atipiche e assegnazione ai docenti Chiarimenti

Sei insegnante o dirigente scolastico e vuoi capire come funzionano i posti di potenziamento e le assegnazioni alle classi di concorso atipiche? Scopri come vengono gestiti questi fondi e quali sono i passaggi chiave per garantire un'organizzazione efficiente e conforme alle normative. Analizzeremo nel dettaglio la procedura, chiarendo ogni dubbio e offrendo spunti pratici per affrontare anche i casi più complessi. Il nostro obiettivo è fare luce su questo tema fondamentale per il funzionamento delle scuole italiane.

I posti di potenziamento, una volta attribuiti alle scuole, entrano a far parte dell’organico dell’autonomia. Spetta poi al Dirigente Scolastico assegnarli. Analizziamo la procedura e facciamo chiarezza sui casi particolari, come quello delle classi di concorso atipiche. L’organico dell’autonomia L’organico dell’autonomia, introdotto con la legge 1072015, è l’insieme di tutti i posti di una scuola: . Posti di potenziamento: classi di concorso atipiche e assegnazione ai docenti Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

