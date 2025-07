Caldo record i provvedimenti di città e regioni | possono bastare davvero contro le ondate di calore?

Il caldo record che stiamo vivendo mette alla prova le nostre città e le regioni italiane, che si trovano a dover affrontare ondate di calore sempre più intense. Con un aumento di oltre due gradi delle temperature medie negli ultimi 50 anni, il cambiamento climatico è ormai una realtà incontestabile, spesso ignorata. Ma cosa stanno facendo gli aiuti per proteggere chi lavora sotto il sole cocente? Scopriamolo insieme.

Le temperature medie estive in Italia sono aumentate di più di due gradi negli ultimi 50 anni. La colpa del cambiamento climatico che molti si ostinano a ignorare. Ecco cosa fanno gli aiuti per chi lavora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caldo record, i provvedimenti di città e regioni: possono bastare davvero contro le ondate di calore?

In questa notizia si parla di: caldo - record - provvedimenti - città

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

AVVISO IMPORTANTE – NOTTE BIANCA 2025 Sabato 28 giugno dalle ore 14:00 Città di Lodi Vecchio In occasione della Notte Bianca, per motivi di sicurezza e organizzazione, dalle ore 14:00 di sabato 28 giugno alle ore 03:00 di domenica 29 giug Vai su Facebook

Caldo record, i provvedimenti di città e regioni: possono bastare davvero contro le ondate di calore?; Caldo record, stop al lavoro all’aperto: la Lombardia firma l’ordinanza, sono 12 le regioni. Cosa sapere; Italia stretta tra caldo record e maltempo: morti e danni. Nuova frana a San Vito di Cadore.