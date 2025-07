Levante contro chi giudica il suo corpo | Le ragazze si ammalano per l'ossessione di commentarli

Levate, artista e voce potente, ha acceso i riflettori sulla piaga del bodyshaming, sottolineando quanto le critiche sul corpo possano ferire profondamente. Con coraggio e determinazione, si è schierata contro chi giudica senza comprendere gli effetti devastanti di queste parole. La sua esperienza mette in luce un problema più ampio che riguarda molte ragazze, spesso vittime di un'ossessione inutile. È ora di aprire gli occhi e cambiare prospettiva, perché il rispetto inizia dalle parole.

Levante è intervenuta sui social per stigmatizzare alcune critiche che sono state fatte al suo corpo, estendendo il discorso e criticando chi non si rende conto dei danni del bodyshaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

