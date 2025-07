Firmato da Webuild contratto da 2 mld per tratta T2 della metro C a Roma

Webuild ha siglato un importante accordo da 2 miliardi di euro per la Tratta T2 della Metro C di Roma, un investimento strategico che trasforma il cuore della mobilità cittadina. Con 673 milioni a suo nome, Webuild si conferma protagonista di grandi sfide infrastrutturali, garantendo un futuro più sostenibile e connesso per la Capitale. La rivoluzione delle metro romane sta finalmente prendendo forma, offrendo nuove opportunità e servizi ai cittadini.

(Adnkronos) – Webuild ha firmato il contratto per la realizzazione della Tratta T2 della Linea C della metropolitana di Roma, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, di cui 673 milioni in quota Webuild. Il progetto, realizzato dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori e commissionato da Roma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: webuild - roma - firmato - contratto

Firmato da Webuild contratto da 2 mld per tratta T2 della metro C a Roma; Roma, Webuild realizza la tratta T2 della linea C della metropolitana; Firmato da Webuild contratto da 2 mld per tratta T2 della metro C a Roma.

Firmato da Webuild contratto da 2 mld per tratta T2 della metro C a Roma - Webuild ha firmato il contratto per la realizzazione della Tratta T2 della Linea C della metropolitana di Roma, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, di cui 673 milioni in quota Webui ... Si legge su msn.com

Webuild, affidata a Metro C la costruzione del prolungamento della Linea C della Metro di Roma - Webuild ha comunicato di aver firmato il contratto per la realizzazione della Tratta T2 della della Metropolitana di Roma. Secondo soldionline.it