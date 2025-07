Charlize Theron | Sono l' unica a non essere stata invitata al matrimonio di Jeff Bezos ma tanto fa schifo

Charlize Theron, sempre autentica e senza peli sulla lingua, ha fatto parlare di sé non solo per il suo impegno umanitario, ma anche per una battuta pungente sul matrimonio di Jeff Bezos. Non invitata all'evento, l’attrice ha scherzato sulla sua assenza, evidenziando con stile la sua opinione su un matrimonio tra celebrità e così tanti invitati illustri. Con questa affermazione, Charlize dimostra ancora una volta come sapientemente combina impegno e ironia, lasciando il pubblico senza parole.

L'attrice con una battuta ha fatto chiaramente capire come la pensa sul matrimonio di Bezos e i suoi invitati illustri (tra cui c'erano anche attori di Hollywood) Charlize Theron ha dato il via alla quinta festa annuale per il suo Charlize Theron Africa Outreach Project che promuove e investe nella salute e nella sicurezza dei giovani in Africa e per l'occasione ha scherzato sulla sua assenza dall'altro evento del fine settimana, il matrimonio del patron di Amazon Jeff Bezos a Venezia. Nel corso di una dichiarazione rilasciata lo scorso sabato sera, Theron con una battuta ha reso chiara la sua opinione su Bezos e i suoi compagni miliardari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Charlize Theron: "Sono l'unica a non essere stata invitata al matrimonio di Jeff Bezos, ma tanto fa schifo"

