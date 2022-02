Striscia la notizia: da lunedì 21 febbraio, con Ezio Greggio, arriva una inedita conduttrice (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da qualche giorno i telespettatori avranno notato il cambio nella conduzione di Striscia la notizia. Infatti, da mercoledì 2 febbraio, dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, è tornata la coppia formata dai due siciliani doc, Sergio Friscia e Roberto Lipari. Enzo Iacchetti e Ezio Greggio in isolamento I due palermitani avevano già condotto il programma in questa edizione dal 3 novembre all'11 dicembre, prima di lasciare il posto alla storica coppia Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, per essere poi richiamati in fretta e furia a causa del Covid. Infatti Enzo Iacchetti è risultato positivo al coronavirus, motivi per cui sia lui, che il suo collega Greggio, hanno dovuto momentaneamente lasciare il timone di Striscia la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da qualche giorno i telespettatori avranno notato il cambio nella conduzione dila. Infatti, da mercoledì 2, dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, è tornata la coppia formata dai due siciliani doc, Sergio Friscia e Roberto Lipari. Enzo Iacchetti ein isolamento I due palermitani avevano già condotto il programma in questa edizione dal 3 novembre all'11 dicembre, prima di lasciare il posto alla storica coppiae Enzo Iacchetti, per essere poi richiamati in fretta e furia a causa del Covid. Infatti Enzo Iacchetti è risultato positivo al coronavirus, motivi per cui sia lui, che il suo collega, hanno dovuto momentaneamente lasciare il timone dila ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - QuiMediaset_it : Debuttissimo a @Striscia: da lunedì 21 febbraio arriva una conduttrice d’eccezione: #SilviaToffanin. Al suo fianco… - zazoomblog : Silvia Toffanin sarà conduttrice di “Striscia la Notizia” accanto a Ezio Greggio - #Silvia #Toffanin #conduttrice - zazoomblog : Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia - #Silvia #Toffanin #nuova #conduttrice - ixdr81 : RT @dokinsfw: THIS IS FOR MY ITALIAN MOOTS SORRY BUT OMFG i only just noticed .. ho filmato l'ultimo video con la tv accesa per sbaglio su… -