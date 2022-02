L’inchiesta Open agita Renzi. L’ex premier denuncia i pm di Firenze dopo la richiesta di rinvio a giudizio. “Non ho commesso reati, spero possano dire lo stesso” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso”. È quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commentando la notizia della richiesta di rinvio a giudizio mossa nei suoi confronti e di altri 10 indagati nell’ambito delL’inchiesta Open (leggi l’articolo). Inchiesta Open, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Renzi, Boschi e Lotti. L’ex premier è accusato di finanziamento illecito ai partiti “Nella giornata di oggi – afferma in una nota l’ufficio stampa delL’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Io non hoche i magistrati fiorentiniin coscienzalo”. È quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, commentando la notizia delladimossa nei suoi confronti e di altri 10 indagati nell’ambito del(leggi l’articolo). Inchiesta, la Procura diha chiesto ildi, Boschi e Lotti.è accusato di finanziamento illecito ai partiti “Nella giornata di oggi – afferma in una nota l’ufficio stampa del...

