Draghi a Genova: città modello di come si riparte dopo tragedia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una visita nel segno della ripartenza. Ha questo significato la visita di oggi a Genova di Mario Draghi che spinge su sviluppo, rinascita, occupazione giovanile, partendo dalla città marinara per ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una visita nel segno dellanza. Ha questo significato la visita di oggi adi Marioche spinge su sviluppo, rinascita, occupazione giovanile, partendo dallamarinara per ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Mario Draghi, mercoledì #9febbraio, sarà in visita a Genova. Qui il programma ?? - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene alla presentazione dei progetti per lo sviluppo di #Genova e del suo porto. In dire… - GiovanniToti : Siamo orgogliosi di ospitare domani il premier Draghi a #Genova e lo ringraziamo per questa visita. La #Liguria ra… - zazoomblog : Draghi a Genova: città modello di come si riparte dopo tragedia - #Draghi #Genova: #città #modello - Picindolor1 : Cartelli di benvenuto a Draghi nella sua visita a Genova -