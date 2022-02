Roma, modella scambiata per pusher: "La mia carriera stroncata da due mesi di carcere" (Di martedì 8 febbraio 2022) E' stata creduta una pusher e ha passato più di due mesi in carcere a Roma. E' la storia della modella ungherese, Greta Gila , 24 anni. Il suo incubo inizia in un albergo di Fiumicino nel marzo del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) E' stata creduta unae ha passato più di duein. E' la storia dellaungherese, Greta Gila , 24 anni. Il suo incubo inizia in un albergo di Fiumicino nel marzo del ...

Advertising

Daniele_Manca : Miss Ungheria scambiata per pusher, la modella in carcere ingiustamente. Tre mesi in cella a Civitavecchia all’iniz… - Piergiulio58 : Miss Ungheria scambiata per pusher, la modella in carcere ingiustamente- - ClementeUol : Venne scambiata per narcos, modella ungherese chiede risarcimento di 100mila euro allo Stato italiano… - cptscor : Venne scambiata per narcos, modella ungherese chiede risarcimento di 100mila euro allo Stato italiano… - serenel14278447 : Venne scambiata per narcos, modella ungherese chiede risarcimento di 100mila euro allo Stato italiano… -