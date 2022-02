Pedofilia nella Chiesa, la lettera di Ratzinger sugli abusi di Monaco: «Vergogna e dolore, domando perdono» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Joseph Ratzinger ha scritto una lettera a commento del rapporto commissionato dalla Chiesa tedesca sugli abusi commessi nella diocesi di Monaco dal 1954 al 2019. Un lungo elenco di casi di Pedofilia, di varia natura e diversa gravità, che si sono consumati anche negli anni in cui Ratzinger guidava questa arcidiocesi. In tutto sono coinvolte 253 persone. In questa lettera Papa Benedetto XVI parla di «grandissima colpa» per chi commette abusi e per chi non li affronta. Ratzinger ha raccontato anche degli incontri con le vittime: «Ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Josephha scritto unaa commento del rapporto commissionato dallatedescacommessidiocesi didal 1954 al 2019. Un lungo elenco di casi di, di varia natura e diversa gravità, che si sono consumati anche negli anni in cuiguidava questa arcidiocesi. In tutto sono coinvolte 253 persone. In questaPapa Benedetto XVI parla di «grandissima colpa» per chi commettee per chi non li affronta.ha raccontato anche degli incontri con le vittime: «Ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima ...

