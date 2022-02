Nuove Regole Quarantena, La Denuncia: Anche i Bambini Sono Diventati Numeri Sacrificabili (Di martedì 8 febbraio 2022) Il comitato Idea Scuola critica le Nuove Regole della Quarantena e Denuncia un aumento dei decessi. Una rappresentante del comitato, Stefania Sambataro, rivela al Fatto Quotidiano: “Il governo con le ... Leggi su youreduaction (Di martedì 8 febbraio 2022) Il comitato Idea Scuola critica ledellaun aumento dei decessi. Una rappresentante del comitato, Stefania Sambataro, rivela al Fatto Quotidiano: “Il governo con le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - fattoquotidiano : Scuola, nuove regole e vecchi problemi. La giungla del ritorno in classe per gli alunni in Dad… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - VariazioniSrl : RT @ItaliaCorsa: @ariannavise, fondatrice della @VariazioniSrl, società di consulenza per lo #SmartWorking dichiara: “Alternanza, flessibil… - ilmeteoit : #COVID: #SCUOLA, il #Governo cambia ancora le #Regole! -