Mirna Casadei contro Amadeus | “Per mio padre neanche un applauso”

Stavolta ad attaccare direttamente Amadeus e gli organizzatori della kermesse è stata, che ha lamentato la mancanza di un omaggio a suo padre Raoul, l'autore di 'Romagna mia' - ...'Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche..' inizia così il lungo post con cuiattacca direttamente Amadeus e il Festival di Sanremo 2022 per non aver dedicato un omaggio a suo padre, Raoul, il ' re del liscio ' romagnolo, autore di 'Romagna mia', ...C'è chi è rimasta fortemente delusa dal Festival di Sanremo. Nonostante il successo di ascolti, un livello medio dei brani ...Mirna Casadei, figlia di Raoul, si dice molto dispiaciuta per il fatto che al Festival di Sanremo, da poco concluso, non sia stato ricordato suo padre, venuto a mancare il 13 marzo 2021. "Ho seguito t ...