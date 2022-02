“Mi hai rotto il ca**o!”: gesto inaccettabile ad Amici 21, in arrivo la punizione di Rudy Zerbi (Di martedì 8 febbraio 2022) All’interno di Amici21 una lite tra due concorrenti sta letteralmente rovinando i piani di un cantante. Si tratta di Alex e Calma, bufera Alex di Amici21, durissime parole per Calma (Youtube)Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici21. Per questo motivo, gli insegnanti stanno cercando di capire se i concorrenti che hanno in squadra siano pronti per affrontare tutte le sfide che propone il serale. Fino all’ultimo, infatti, qualsiasi coach può chiedere una sfida immediata per sostituire un cantante o un ballerino già nella scuola con uno nuovo proveniente da fuori. Non solo: i cantanti e i ballerini possono conquistarsi un banco all’interno della scuola anche solo per meriti, senza dover far uscire nessuno. Nel caso di Calma, uno degli ultimi arrivati, è stata Rea a dover uscire per lasciare il posto al cantante ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 febbraio 2022) All’interno di21 una lite tra due concorrenti sta letteralmente rovinando i piani di un cantante. Si tratta di Alex e Calma, bufera Alex di21, durissime parole per Calma (Youtube)Manca sempre meno all’inizio del serale di21. Per questo motivo, gli insegnanti stanno cercando di capire se i concorrenti che hanno in squadra siano pronti per affrontare tutte le sfide che propone il serale. Fino all’ultimo, infatti, qualsiasi coach può chiedere una sfida immediata per sostituire un cantante o un ballerino già nella scuola con uno nuovo proveniente da fuori. Non solo: i cantanti e i ballerini possono conquistarsi un banco all’interno della scuola anche solo per meriti, senza dover far uscire nessuno. Nel caso di Calma, uno degli ultimi arrivati, è stata Rea a dover uscire per lasciare il posto al cantante ...

Advertising

testadalghe : raga il tiktok che fa “freddie, you are supposed to be on lockdown. vanessa, hai rotto il cazzo” mi fa morire dal ridekrjauxfhfjs - forsebeba : Blanco mi hai rotto il cazzo ti do i soldi e me li compri tu due biglietti - 91lt_ : @i89taylorr camilla ascolta io ti amavo adesso mi hai rotto il cuore.. - JP_Escobar18 : RT @ilrisolutoreIT: Hai rotto il cazzo con i tuoi deliri di onnipotenza…non te lo ha ancora detto nessuno??? - sBorrovic : @Inter Diocane vattene Chivu, hai rotto il cazzo. -